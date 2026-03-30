最終学歴を「東洋大卒」と偽ったなどとして、刑事告発された静岡県伊東市の田久保真紀前市長（５６）について、静岡地検は３０日、有印私文書偽造・同行使罪と地方自治法違反で静岡地裁に在宅起訴した。起訴状では、田久保容疑者は昨年５月２９日頃〜６月４日、学歴を偽ろうと考え自身の氏名などを記した書面に、インターネットを介して業者に作成させた学長や法学部長の印鑑を押して卒業証書を偽造。６月４日に市役所で市議会