news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「“世界最大級”の噴水初披露整備費26億円超に“賛否”も」についてお伝えします。◇週末の東京・お台場、あっちにもこっちにも大勢の人たちが。行われていたのが、レインボーブリッジや東京タワーをバックに音楽と光が織り成す噴水ショー「東京アクアシンフォニー」です。幅250メートルで高さは150メートル。東京都によりますと、その規模は“世界最大級”。都の花である