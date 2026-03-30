◇ONE SAMURAI 1（2026年4月29日東京・有明アリーナ）アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）は30日、都内で「ONE SAMURAI 1 キックオフカンファレス」を実施。4月29日に開催される「ONE SAMURAI 1」（有明アリーナ）でONEアトム級ムエタイ初代王者の吉成名高（25＝エイワスポーツジム）が挑戦者ソンチャイノーイ・ゲッソンリット（タイ）を迎え撃つ初防衛戦が決定した。昨年11月の「ONE173」では、ONEア