静岡・伊東市の田久保前市長の学歴詐称問題をめぐり、静岡地検は在宅のまま起訴しました。在宅起訴されたのは、伊東市の前市長・田久保眞紀被告です。起訴状によりますと、田久保被告は自分で卒業証書を偽造し市議会議長や副議長に見せた罪や、百条委員会で嘘の証言をした罪に問われています。警察は2月に地方自治法違反の疑いで書類送検し、3月25日には有印私文書偽造・同行使の疑いで追送検していました。