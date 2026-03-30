高市総理大臣はホワイトハウスでバイデン前大統領の肖像にかわって飾られた署名を代筆する機械「オートペン」の写真を見て笑ったのかと問われたのに対し、「とても驚いた記憶がある」と釈明しました。【映像】「オートペン」の写真に指をさす高市総理今月20日、日米首脳会談のあとホワイトハウスが公開した動画には高市総理がバイデン前大統領の肖像のかわりに掲げられた「オートペン」の写真を見て笑うような姿が映っていまし