国会議事堂（資料写真）政府の２０２６年度暫定予算案が３０日に可決され、高市早苗首相がこだわった当初予算の年度内成立はならなかった。衆院を数で押し切った与党だが、過半数割れの参院では野党に“逆襲”された格好だ。参院の構成は２８年夏の選挙まで大きく変わらない見通しで、政府・与党は向こう２年間の国会戦略の練り直しを迫られている。与党は衆院で自民党だけで３分の２、日本維新の会を加えれば４分の３を占める