結婚発表まで、誰にも知られずに愛を育んでいた――滝川クリステルが『夫が寝たあとに』で明かしたのは、小泉進次郎氏との“極秘交際”の舞台裏だった。外で会うことすらできず、デートはほぼ自宅のみ。自由に会えないもどかしさや、初めての外出が義父・小泉純一郎元総理への挨拶だったという驚きのエピソードまで、当時の秘話を率直に語った。滝川クリステル29日放送の『夫が寝たあとに』に、滝川クリステルが出演。結婚当時の極