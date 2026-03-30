【モデルプレス＝2026/03/30】タレントの小倉優子が3月29日、自身のInstagramを更新。手作りのマフィンを公開した。【写真】42歳3児のママタレ「甘い香りが漂ってきそう」均一に焼けた石窯ドームマフィン◆小倉優子、石窯ドームで焼いたマフィン披露小倉は「今日は、お料理部でマフィン作りの生配信をしました」と報告し、手作りしたマフィンが並んだ写真を投稿。「石窯ドームのオーブンで、初めて焼きました」「オーブンによって