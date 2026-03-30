【モデルプレス＝2026/03/30】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、先行カット第17弾が解禁された。【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美背中輝く姿◆川崎桜、レモンプールで水着姿今回解禁されたのは、フランス・ニースで撮影された水着カット。レモンの名産地として知られるニースのロケーションを活かし、レモンを浮かべたプールに浸かりながら、た