【モデルプレス＝2026/03/30】元AKB48で女優の木崎ゆりあ（※「崎」は正式には「たつさき」）が3月29日、自身のInstagramを更新。オールブラックコーデを披露し、話題を呼んでいる。【写真】元AKB48メンバー「脚長すぎる」大胆美脚ショット◆木粼ゆりあ、オールブラックコーデを披露木粼は「木粼ゆりあ3rd写真集 ＃アップデート中 書泉グランデさんにて最後のお渡し会でした」とつづり、自身の9年ぶりとなる第3