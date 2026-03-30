【モデルプレス＝2026/03/30】2019年に配信されたAmazon Prime Videoの番組「バチェラー・ジャパン」シーズン3に出演していた岩間恵が3月29日、自身の公式Instagramを更新。同番組でバチェラーを務めた夫の友永真也とのハワイでの様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】バチェラー美女「幸せそう」水着姿でイケメン夫とバカンス◆「バチェラー」友永真也＆岩間恵夫妻、ハワイで誕生日を祝福岩間は「祝ともながしんや（友永）39