四日市市や桑名市など三重県の北部に水を供給する「三重用水」で、3月31日から節水対策がさらに強化されます。三重県では去年7月以降、降水量が少ない状況が続き、県の北部に水を供給する三重用水の水源である4つのダムでは、合計貯水率が43％と平年の半分ほどとなっていました。水資源機構は今月16日から10％の節水対策を行っていましたが、今後水の需要が増えるため、31日午前0時から農業用水と工業用水で20％、水道用水で