本郷柚巴が、3月30日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』15号グラビアに登場。 本郷柚巴 ©YUJI TAKEUCHI（BALLPARK）／集英社 【プロフィール】本郷柚巴（ほんごう・ゆずは）2003年1月12日生まれ 大阪府出身身長157cmアイドルグループ「NMB48」の元メンバーで、グラビアだけではなく、俳優業にも力を入れる。3rd写真集『いつのまに、』（講談社）が発売中。出演舞台『