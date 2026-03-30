週明けもドル指数は上昇、中東での戦火拡大を懸念＝ロンドン為替 週明けのドル指数は振幅。東京市場では１００．０５０まで低下する場面があった。ドル円が160円台乗せとなったことを受けて、三村財務官が強い語調で円安けん制発言を行ったことが、市場における介入警戒感を高めた。 しかし、ロンドン時間に入るとドル買いが優勢となっており、足元では１００．３４２に本日の高値を伸ばしてきている。イラン・カー