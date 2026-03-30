有事ドル買いと介入警戒の円買いが同時進行、ドル円１５９円台後半＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、有事のドル買いと、介入警戒の円買いが同時進行している。ドル買い圧力を受けて、足元ではユーロドルは1.1484付近、ポンドドルは1.3225付近に本日の安値を広げている。 クロス円は円高圧力に下押しされている。ユーロ円は183.34付近、ポンド円は211.18付近に本日の安値を更新。ドル円はロンドン朝方に159.57