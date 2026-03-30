村上宗隆（c）SANKEI ＜3月29日(日本時間30日)トロント・ブルージェイズ対オークランド・アスレチックス＠ロジャーズ・センター＞ ブルージェイズの岡本和真内野手(29)が、メジャー3試合、12打席目で初本塁打を放った。 「5番・三塁」でスタメン出場し、4回の第2打席に右中間スタンドへ技ありの一発を運んだ。4打数1安打1打点の活躍で、チームの開幕3連勝に貢献。日米通算250号に