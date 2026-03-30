DJIは3月26日、8K 360°カメラ搭載ドローン「Avata 360」を発表。4月以降、地域ごとに順次発売します。デュアルレンズ搭載で360°全景を撮影機体重量は約455g。1インチ相当のイメージセンサーを採用したカメラを2基搭載し、機体の上下から360°全景を撮影します。8K60fpsのHDR動画撮影や1.2億画素の写真撮影が可能。レンズが破損した場合にはユーザー自身で交換できます。ジンバルが前後方向に90°回転し、カメラを機体前方に向け