女優の加藤あいが３０日までにＳＮＳを更新。その美貌が注目を集めている。自身のインスタグラムに「発売中の美ｓｔ５月号春っぽさを感じていただけたら嬉しいです」とつづり、写真集の撮影時のショットを披露。ノースリーブのミントグリーンのトップスをまとい、髪形はおでこを開けたロングヘア姿を披露した。この投稿にファンからは「あいちゃん、綺麗〜」「いつまでも若くて美人です」「ありえないほどの美人さ」「可愛