角竜類の復元画（作・小田隆、久慈琥珀博物館提供）久慈琥珀博物館（岩手県久慈市）と福井県立大などのチームは30日、トリケラトプスに代表される草食恐竜「角竜類」の歯の化石が、久慈市にある約9千万年前の白亜紀後期の地層から見つかったと発表した。角竜類の化石の発見は兵庫、福岡、鹿児島に続き国内4例目で東日本初。チームは2013年に東北大生が発掘した高さ約1.5センチの化石をコンピューター断層撮影で分析。側面のく