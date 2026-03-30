警察車両の赤色灯福岡県警は30日、電車内で痴漢の警戒中だった私服の女性警察官（33）に下半身を押し付けたとして、県迷惑行為防止条例違反（痴漢）の疑いで福岡市立中の講師妹尾直輝容疑者（44）＝同市南区＝を現行犯逮捕した。「下半身を押し付けた認識はありません」と否認している。逮捕容疑は30日午前8時半ごろ、西日本鉄道の天神大牟田線を走る電車内で、背後から私服の警察官に下半身を押しつけた疑い。県警によると