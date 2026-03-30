記者団の取材に応じる赤沢経産相＝30日午後、首相官邸高市早苗首相は30日、赤沢亮正経済産業相に対し「中東情勢に伴う重要物資安定確保担当相」を発令したと自身のX（旧ツイッター）で発表した。石油製品など重要物資について「安定確保のための具体的対応方針の検討を進めてもらう」とした。赤沢氏は発令を受けて記者会見し、国内では石油製品の必要な量は確保できている一方、供給の偏りや流通の目詰まりがあると指摘。「不