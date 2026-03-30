在日中国大使館（東京都港区）に男が侵入した事件を受け、警察庁の楠芳伸長官は３０日、外国公館を管轄し、付近に警察官を常駐させている１２都道府県警を対象に、緊急の警備部長会議を都内で開いた。楠長官は「高い危機意識を持ち、再発防止策を速やかに実施する必要がある」と訓示した。事件は２４日に発生し、建造物侵入容疑で陸上自衛隊３等陸尉が警視庁公安部に逮捕された。事態を重く見た警察庁は翌２５日、外国公館の関