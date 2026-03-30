豊臣秀吉の像を壊したとして書類送検された警察官ら男性2人について、名古屋地検は不起訴処分としました。愛媛県警の男性警察官は去年8月、愛知県名古屋市の商店街に設置されている秀吉像の頭部を両手でつかんで回し首の部分を折った疑いで、また、名古屋市の男性はその数日後に頭部を蹴り落とした疑いで今年1月に書類送検されていました。名古屋地検は、2人について30日付でいずれも不起訴処分にしました。