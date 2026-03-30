バレーボールのNECレッドロケッツ川崎は30日に、日本代表の佐藤淑乃（24）と和田由紀子（24）が来シーズンからイタリア・セリエAに移籍することを発表した。佐藤はヴェロ・バレー・ミラノへ、和田は、日本代表セッターの関菜々巳が所属するブスト・アルシーツィオへ移る。【写真を見る】バレー女子 佐藤淑乃と和田由紀子が伊セリエAへ移籍発表、佐藤「海外挑戦が楽しみ」和田「さらに成長できるように」佐藤は昨シーズンSVリーグで