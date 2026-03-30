3月24日（火）の『深夜のダイアン』では、ダイアンと同期であるキングコングの西野亮廣と梶原雄太が出演した「居酒屋 津田」の後編が放送された。ダイアンと深い関係のあるゲストと酒を酌み交わして本音で語る同企画。西野は、相方・梶原が活動休止し、キングコングが解散の危機を迎えた当時について赤裸々に語り…。【映像】「どこで疎遠になった？」キンコン西野がダイアンに問いかけ…NSCの頃からお互いを知る2組は、同期のなか