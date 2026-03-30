【「文豪メモリー」第2弾】 3月31日 発売 【拡大画像へ】 丸善ジュンク堂書店は、古川紙工とのコラボレーションによるオリジナルステーショナリーの「文豪メモリー」の第2弾を3月31日に全国の丸善ジュンク堂書店（一部店舗を除く）にて発売する。 「文豪メモリー」は「文豪」にスポットを当てたオリジナルステーショナリーシリーズ。今