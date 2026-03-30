「しゃぶしゃぶ・日本料理 木曽路」は、2026年に開業60周年を迎えることを記念して、2026年4月1日から6月30日まで「ごちそうしゃぶしゃぶ3900円（サンキュー）コース」を販売します（一部店舗を除く）。こだわりの味をお手ごろな価格で今回登場する「ごちそうしゃぶしゃぶ3900円（サンキュー）コース」は、看板メニューのしゃぶしゃぶ（国産牛ロース肉）コースに「和牛霜降肉」を1枚付けた60周年ならではの特別なコース。先付、し