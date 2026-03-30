30日午前、能代市の自動車販売会社の駐車場で、ワンボックスカーなど2台が燃える火事がありました。けがをした人はいませんでした。能代警察署の調べによりますと30日午前11時10分ごろ、能代市字高塙の自動車販売店が管理する駐車場で、駐車中の車から出火しました。通りかかった人がワンボックスカーから炎が上がっているのを発見し、警察に通報しました。火は約30分後に消し止められましたが、ワンボックスカー