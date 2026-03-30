海外挑戦している河村勇輝の渡米2年目となった2025－26シーズン。このページではウィンディシティ・ブルズでのGリーグ試合結果と個人成績を振り返る。 NBAでのシーズン開幕前にシカゴ・ブルズと2Way契約を結んだ河村。NBAプレシーズンゲームにも出場するも、開幕直前の10月17日（現地時間、以下同）に「健康上の理由」により契約解除に。その後もシカゴでリハビリを続け、1月6日には