fav meが、17thシングル「Eye to eye！」を本日3月30日に配信リリースした。 （関連：【映像あり】fav me、17thシングル「Eye to eye！」披露『PEAK SPOT JOIN - 東名阪 PEAK SPOT TOUR -』東京公演でのライブ映像） 同楽曲は、うまくいかない日も受け止めながら前向きな一歩を後押しする、fav meの新たな応援歌。軽快でダンサブルなサウンドに乗せた〈1.2.3でEye to eye！〉というキャッチーなフレーズ