ミラノ・コルティナ五輪のスケート・ショートトラックの女子3000mリレーで6位入賞を果たした倉敷市出身の中島未莉選手に岡山県スポーツ特別顕賞が贈られました。 【写真を見る】【ミラノ・コルティナ五輪】6位入賞の中島未莉選手に岡山県スポーツ特別顕賞「五輪でメダルが取れるような土台を作って次の五輪に挑みたい」 岡山県スポーツ特別顕賞は、国際大会などで活躍し県民に感動を与えた