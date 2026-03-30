3月29日（日）、終日屋外での撮影に出かけた。春先とあって日焼けはさほど気にしていなかったのだが、帰宅後に鏡を見ると肌がしっかりと赤くなっていた。春とはいえ、紫外線には油断できない。 そんな経緯もあり、今回は日焼け止めを紹介したい。花王の「Bioré UVアスリズム プロテクトエッセンス」（SPF50+/PA++++）がAmazonで27%OFFの1,609円となっている。耐水性があり、撮影中に多少汗をかいても安心して使い続けられ