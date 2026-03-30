暖かくなると待ち遠しくなるのがサクラの開花です。山形市では地域で愛される早咲きの桜が、道行く人の目を楽しませてくれています。 【写真を見る】一足早く春の便り！ あぢやま醤油の”奥丁字桜”が見ごろ地域で愛される早咲きの桜（山形市） 山形市八日町のあぢやま醤油として知られる河田醤油醸造場です。軒先に植えられた奥丁字桜が今年も一足早く春の便りを届けてくれています。 矢野秀樹アナウンサー「ピンクの