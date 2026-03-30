再開発が進む新潟駅周辺に、関東でおなじみの中華チェーン『日高屋』がオープンします。日本海側では初出店です。 再開発が進む新潟駅。東大通りの一角に4月3日(金)にオープンするのは、関東を中心に展開する中華食堂『日高屋』です。新潟の地元企業とフランチャイズ契約を結び、出店に踏み切りました。関東地方以外への初の進出となります。 ■FC契約 オーシャンシステム 樋口勝人社長 「日高屋の