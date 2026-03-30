30日(月)は日差しがたっぷりで、季節先取りの暖かさになりました。最高気温は、阿賀町津川で23.4℃、新潟市秋葉区で23.1℃まで上がるなど、春の陽気を通り越して汗ばむくらいになったところがありました。 さて、気温が高くなると待ち遠しいのが桜です。最新の予想では、新潟市と高田城址公園ともに3月31日(火)が開花予想日となっています。開花は目前というところまで来ています。あと少し楽しみに待ちましょう。 そして、3