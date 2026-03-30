気温が高くなると待ち遠しいのがサクラです。各地のサクラの開花状況を取材しました。 30日午前10時ごろの新潟市中央区。 暖かな日差しのもと、新潟地方気象台の担当者がサクラの標本木の観測を行っていました。 ■新潟地方気象台主任技術専門官 水野太治さん 「開花に向けて(成長は)順調です。咲きそうなものは1輪程度。ただ開花の基準は5～6輪なので、開花発表には至らず。」 多くのツボミは先がピンク色になっ