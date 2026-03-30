2026年3月30日、韓国メディア・マネートゥデイは、韓国企業のブランドが中国など海外で商標登録されるケースが急増していると報じた。記事によると、韓国の特許庁資料を分析した結果、過去5年間に中国で確認された韓国ブランドの無断先取り（商標の先行登録）疑いは1万1586件に達した。25年は3112件と、23年と比べても約2．4倍に急増しているという。こうした問題は中国にとどまらず、ベトナムやインドネシア、マレーシアなど東南