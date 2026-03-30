世界データ機構の準備委員会によると、同機構の立ち上げが3月30日に北京で完了し、初代の理事、監事および責任者がそれぞれ選出され、活動を開始しました。 同機構は、データの発展とガバナンスの実践の推進を目的とする世界初の専門的国際機関で、本部は北京に置かれました。（提供/CGTN Japanese）