新たな一面を開拓か。元モーニング娘。の田中れいなが3月27日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演。シックなセットアップの衣装を、自ら「セクシーな女の人の服装」と表現する一幕があった。【映像】田中れいなの美脚番組中盤でのことだった。MCの安田大サーカス・クロちゃんが「今日の服もかわいい」と着目した。これに田中は「今日の服、かわいいんです、マジで！」と返答。「でも上からやけんな