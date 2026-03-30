学歴詐称疑惑を巡り書類送検されていた静岡県伊東市の田久保前市長について、静岡地検は30日、在宅起訴しました。有印私文書偽造・同行使の罪と地方自治法違反の罪で在宅起訴されたのは、伊東市の前市長・田久保真紀被告です。起訴状などによりますと、田久保被告は東洋大学法学部を卒業していないにもかかわらず、去年5月29日から6月4日までの間に学長などの名前や印鑑が押された卒業証書を偽造し、伊東市の議長・副議長に“チラ