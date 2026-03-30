俳優の沢口靖子が30日、都内で行われた映画『木挽町のあだ討ち』の大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。【全身ショット】きれい！純白のワンピースを着た沢口靖子沢口は、純白のワンピースで登場。あだ討ちの使命を背負った美しき若侍・伊納菊之助役を長尾謙杜（なにわ男子）、菊之助の父・伊納清左衛門役を山口馬木也、清左衛門の妻で菊之助の母・伊納たえ役を沢口が演じた。原作の永井紗耶子氏は「親子が似ていた」と絶賛し