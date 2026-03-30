27年前に名古屋市西区で起きた主婦殺害事件で、被害者の家族が3月30日、被告を相手取り損害賠償を求める訴えを起こしました。ハードルとなるのは「時効の壁」、それでも提訴に踏み切った背景には、同じ未解決事件の遺族への思いがありました。1999年11月、主婦の高羽奈美子さん(当時32)が首などを刃物のようなもので複数回突き刺され、殺害された事件。高羽さんの夫・悟さん(69)と長男の航平さん(28)は、殺人罪で起訴