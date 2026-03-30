デンソー―富士通第2クオーター、攻め込むデンソー・高田＝豊田市総合体育館バスケットボール女子の京王電鉄Wリーグ・プレーオフは30日、愛知県豊田市総合体育館で2戦先勝方式の準決勝最終第3戦が行われ、レギュラーシーズン2位のデンソーが同3位の富士通を59―58で下し、2勝1敗で決勝に進んだ。同1位のトヨタ自動車は同4位のトヨタ紡織と対戦。3戦先勝方式の決勝（東京・京王アリーナTOKYO）は4月4日から行われる。