東京高検は30日、詐欺などの罪に問われた太陽光発電関連会社「テクノシステム」（東京都港区）の社長を取り調べで侮辱したとして、特別公務員暴行陵虐容疑で刑事告訴された検事を嫌疑不十分で不起訴にしたと発表した。検事は当時東京地検特捜部に所属、現在は大阪高検で勤務する。高検は「著しく精神的苦痛を与える違法な行為と認めるに足る証拠がなかった」と説明した。社長の生田尚之被告（52）が検事から「検察庁を敵視す