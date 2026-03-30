【エルサレム共同】イスラエル軍は30日、占領地ヨルダン川西岸で任務に当たっていた数百人規模の部隊の活動を停止すると発表した。部隊の兵士が先週、米CNNテレビの取材班を暴行する映像が公開され、批判が高まっていた。米国と対イラン軍事作戦を進める中での措置。米国に配慮したとみられる。活動停止となったのは、ユダヤ教の戒律を厳しく守る超正統派男性で構成される「ネツァ・イェフダ大隊」。過去にも西岸でパレスチナ