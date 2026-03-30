「さいたまスーパーアリーナ」の命名権の契約締結式に参加した埼玉県の大野元裕知事（中央）ら＝30日午後、埼玉県庁アーティストの公演やプロスポーツの試合が行われる「さいたまスーパーアリーナ」（さいたま市）について、施設を所有する埼玉県と運営会社のさいたまアリーナ（同市）、GMOインターネットグループ（東京）の3者が30日、命名権契約を締結した。施設は4月から6年間「GMOアリーナさいたま」の愛称が使われることに