2026年3月29日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』では、番組55周年特別企画として茨城県東海村での公開収録の模様が送り出され、亡き祖母との絆に導かれた超絶イケメン夫と肉食妻という対照的な夫婦が登場した。【映像】茨城の”吉沢亮”イケメン夫の顔面会場となったのは、全国シェア9割を誇る干し芋の生産地として知られ、「街の住みここちランキング2025」北関東版で第2位に輝いた東海村の東海文化センター。約700名の