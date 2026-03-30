海上保安部の巡視船から重油が流出、収穫予定だったワカメやコンブを全て廃棄処分です。今月25日、宮城県の塩釜港に停泊していた宮城海上保安部の巡視船から重油1キロリットル以上が海に流出しました。被害は広範囲に及び、塩釜市漁協は収穫予定だったワカメやコンブについて、全て廃棄処分にすることを決めました。量にして1500トンほどになる可能性があるとのことです。宮城海上保安部は、「金銭で補償すべきものと考えている。