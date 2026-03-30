3月29日、俳優の谷原章介がMCを務める日曜日の朝の情報番組『SUNDAYブレイク』（フジテレビ系）がスタートした。ただ、番組の “既視感” から幸先が不安視されているようだ。各テレビ局は春の改編期を迎え、終了する番組、新しい番組が決まり、慌ただしい状況が続く。フジテレビは日曜日の朝、大きな “改革” に踏み切った。「午前7時に放送されていたトーク番組『ボクらの時代』と7時半から放送されていた報道番組『日曜報