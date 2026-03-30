Image: Raymond Wong / Gizmodo US Sonos（ソノス）のポータブルスピーカーとしては3モデル目。特徴はコンパクトながらも低音を聴かせつつバランスのとれたサウンドです。既存のSonos RoamとSonos Moveのちょうど間、汎用性の高いモデルです。Sonos Playは日本では4月末発売、4万9800円。アメリカでは一足早く3月31日発売のSonos Playを、米Gizmodo編集部がレビューしました。Sonosあるある